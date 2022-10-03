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Çanakkale'de işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

03.10.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde ceviz toplamaya giden işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çan'ın Yaykın köyünden Derenti köyündeki Taş Ocakları Mevkisinde bulunan tarlaya ceviz toplamaya giden Lütfü Mert idaresindeki traktör, yoldan yaklaşık 5 metre aşağıya devrildi.

Kazada, sürücü Mert olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Çan Devlet Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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