Çanakkale'de "İşimi Yönetebiliyorum Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, "İşimi Yönetebiliyorum Projesi" kapsamında eğitim programı gerçekleştirildi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa Türkiye ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğiyle 2019'da hayata geçirilen, 30 banka ve e-para kuruluşu tarafından desteklenen "İşimi Yönetebiliyorum Projesi" kapsamındaki yedinci eğitimi programı, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası İÇDAŞ Salonu'nda düzenlendi.

Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNMARSİFED) ev sahipliğinde düzenlenen programa kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iş dünyasından temsilciler katıldı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi İsa Tamer Çelik, burada yaptığı konuşmada, dünyada verimlilik odaklı bir üretim ve hizmet ekonomisine doğru dönüşüm olduğunu söyledi.

Türkiye'de de bu değişimi gerçekleştirecek en önemli aktörlerin ekonominin yüzde 99,8'ini oluşturan KOBİ'ler olduğunu belirten Çelik, "Dolayısıyla KOBİ'lerimizin 'işimi yönetebiliyorum' demesi yalnızca kendi varlıklarının sürdürülebilirliği açısından değil, ekonomik kalkınmamızın ve büyümemizin sürdürülebilirliği açısından da kritik önem taşıyor." dedi.

Dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullara dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

"Böyle bir ortamda KOBİ'lerimizin finansmana sürekli erişiminin yanı sıra yüksek katma değerli üretim, rekabetçilik gücü, nitelikli insan kaynağı kapasitesi ve yüksek verimliliğe erişimi de hayati derecede önem kazandı. İşte tüm bu koşullara rağmen işini yönetebilen KOBİ'lerin hem rekabetçiliklerini koruyacaklarına hem de ülkemizin toplumsal refahına katkı sağlayacak üretim güçlerini sürdürülebilir kılacaklarına inanıyoruz. Ekonominin tüm aktörlerini de KOBİ'lerimize değer yaratmak için bu seferberliğe katılmaya davet ediyoruz."

GÜNMARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bekki, federasyon olarak iklim değişikliğine uyum, sanayide yeşil dönüşüm, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sıfır karbon salımı konularını öncelikli gündem maddeleri olarak gördüklerini ifade etti.

Bununla birlikte e-ticaret, e-ihracat, metaverse ve blockchain alanlarında eğitim ve proje çalışmalarını devam ettirmeyi hedeflediklerini söyleyen Bekki, "Bu kapsamda İşimi Yönetebiliyorum Projesi'nin de Güney Marmara coğrafyası iş insanlarına önemli katkılar yapmasını diliyorum." diye konuştu.

Çanakkale Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semih Başaran da Çanakkale'nin yeni nesil yatırımlar açısından Türkiye'nin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline geldiğini belirterek, "İş dünyası temsilcilerimizin İşimi Yönetebiliyorum ve benzeri programlara katılımı bu bağlamda büyük önem arz ediyor. Yeni model iş hayatına uyum anlamında önemli yetkinliklere sahip olmamız ve bu yetkinlikleri her geçen gün bir adım öteye taşıma gayreti içinde olmamız gerekiyor. Bu anlamda Çanakkale iş dünyasının şevki karşısında bizler de heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitim, İşimi Yönetebiliyorum Proje Direktörü Seval Kalkan'ın katılımcılara yaptığı proje sunumuyla devam etti.

