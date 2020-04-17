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Çanakkale’de jandarma ekipleri maske dağıttı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 17.04.2020 21:28 | Son Güncelleme

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yeni tip kordona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara 12 bin maske dağıtıldı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde motorlu ve yaya olarak feribot iskelelerinde, yol kontrol noktalarında, belde ve köylerdeki pazar ve market girişleri ile bazı meydan yerlerinde 12 bin adet maske dağıtımı yaptı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yeni tip kordona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara 12 bin maske dağıtıldı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde motorlu ve yaya olarak feribot iskelelerinde, yol kontrol noktalarında, belde ve köylerdeki pazar ve market girişleri ile bazı meydan yerlerinde 12 bin adet maske dağıtımı yaptı. Vatandaşlara, “Sen de Evde Kal, Biz Sizin İçin Buradayız” çağrısı yapan ekipler, ayrıca sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda da uyarılarda bulundu.
Jandarma ekiplerinin yeni tip koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

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