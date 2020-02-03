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Çanakkale'de jandarma tarafından 4 günde 135 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 03.02.2020 16:45 | Son Güncelleme

Çanakkale'de jandarma tarafından 4 günde 135 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde son 4 günde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 135 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Ayvacık Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 31 Ocak'tan itibaren 4 günde Afganistan uyruklu 135 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem başlatıldı. Ekipler, bir otomobil ve 135 can yeleği ele geçirdi.

Yakalanan kişiler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.K. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
çanakkale düzensiz göçmen

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Çarşı Eczanesi
Merkez
Nergis Eczanesi
Merkez
Kepez Eczanesi
Kepez
Eda Eczanesi
Ayvacik
Taşkent Eczanesi
Ayvacik
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Fatih Eczanesi
Bayramic
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