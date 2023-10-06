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Çanakkale’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

06.10.2023 14:14 | Son Güncelleme:
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 ilçede düzenlenen 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramiç, Ayvacık, Ezine ve Biga ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik 6 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda, 2 kilo 79 gram metamfetamin, 4 kilo 368 gram esrar, 2 bin 591 sentetik hap, 311 kök skunk, 3 kök kenevir, hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 31 tabanca mühimmatı, 15 bin 650 lira suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Marmara eczanesi
Merkez
Özhan eczanesi
Merkez
Ayvacik gözde eczanesi
Ayvacik
Türker eczanesi
Bayramic
Saglik eczanesi
Biga
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Can
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