Çanakkale’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramiç, Ayvacık, Ezine ve Biga ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik 6 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda, 2 kilo 79 gram metamfetamin, 4 kilo 368 gram esrar, 2 bin 591 sentetik hap, 311 kök skunk, 3 kök kenevir, hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 31 tabanca mühimmatı, 15 bin 650 lira suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

