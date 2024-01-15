YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'de Kabatepe-Gökçeada hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de Kabatepe-Gökçeada hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

15.01.2024 11:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün ve yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Gökçeada'dan saat 22.00'de, yarın Kabatepe'den saat 05.00'te yapılması planlanan feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, bugün itibarıyla Kabatepe-Gökçeada hattında tarife değişikliği yapıldığı belirtildi.

Boğaz hatlarındaki Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir seferlerinin tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu seferlerinin saatsiz olarak devam ettiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir kişi yakalandıEdirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir kişi yakalandı
Atatürk Üniversitesinde yeni dekan atamaları gerçekleştiAtatürk Üniversitesinde yeni dekan atamaları gerçekleşti
Kulu’da Regaib Kandili coşkuyla idrak edildiKulu’da Regaib Kandili coşkuyla idrak edildi
Anahtar Kelimeler:
feribot

Çanakkale Namaz Vakitleri 15 Ocak Pazartesi

İmsak
06:59
Sabah
08:28
Öğle
13:28
İkindi
15:57
Akşam
18:19
Yatsı
19:42

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Pazartesi

Ezine eczanesi
Ezine
Cumhuriyet eczanesi
Merkez
Ayvacik gözde eczanesi
Ayvacik
Sevda çildan eczanesi
Can
Saglik eczanesi
Lapseki
Irem eczanesi
Gelibolu
seda eczanesi
Bayramic
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.