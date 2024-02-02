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Çanakkale’de kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı

İHA İHA
02.02.2024 12:11 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde tarlalardan 400 metre kablonun çalınması iddiasıyla 4 kişi JASAT dedektiflerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Çanakkale’de kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Lapseki ilçesine bağlı Yeniceköy köyünde, 31 Ocak çarşamba günü bir vatandaşın tarlasından 150 metre elektrik kablosunun çalınması ve 1 Şubat Perşembe günü ilçeye bağlı köylerde dört vatandaşın tarlalarında bulunan elektrik trafolarından 250 metre olmak üzere toplam 400 metre kablonun kesilerek çalınması olaylarıyla ilgili olarak, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, olayın şüphelileri Ö.H.D., İ.H.Y., M.Ş. ve M.Y.A. yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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