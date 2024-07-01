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Çanakkale’de Kabotaj Bayramı kutlandı

İHA İHA
01.07.2024 11:05
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Çanakkale’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Deniz şehitleri anısına Atatürk Anıtı’na ve Çanakkale Boğazı’na çelenk bırakıldı.

Çanakkale’de Kabotaj Bayramı kutlandı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait römorkörler, Boğaz’da su gösterisi gerçekleştirdi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları nedeniyle ilk tören saat 09.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi. Törene, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG.Yb. Ercan Oran, Belediye Başkan Vekili Nurcan Bingöl, Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici, gemi acentalarının yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları katıldı.
Çanakkale Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici’nin Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başlayan tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Çanakkale Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici törende yaptığı konuşmada, “Bağımsızlığımızın kazanılmasından sonra 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girer Kabotaj Kanunu ekonomik bağımsızlığımızın kazanılmasında önemli bir mihenk taşı olarak cumhuriyet tarihimizdeki yerini almıştır. Bu kanun ile denizlerimizdeki ve limanlarımızdaki ticaret hakkı yeniden düzenlenmiş ve yabancıların elinde bulunan karasularımızdaki ticaret ve seyir sefer hakkı Türk vatandaşlarına verilmiştir. Bu itibarla denize dönen her gücün ve her gönlün bu ülke için kazanç olması adına Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı bütün halkımızla beraber tutmamaktayız. Tarih boyunca denizlere hakim olan milletlerin dünyaya hakim oldukları bilmektedir. Bu dönemde denizciliği sevmek, denizleri korumak ve gençlerimize deniz sevgisini öğretmek Türk milletinin sorumluluğundadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi ‘yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kafi değildir. Muhakkak bu ufkun ötesinde görmesi ve bilmesi lazımdır’. Bu sözü pruvamız olarak alıp ülkemizin dünya denizciliğinde söz sahip olması yönünde emin adımlarla ilerlemesi için hep birlikte denizciliğimize gereken imanı vermeliyiz” dedi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından Çanakkale Boğazı’ndaki törene geçilirken katılımcılar, feribot ile denize açıldı. Deniz şehitleri anısına Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Belediye Başkan Vekili Nurcan Bingöl ve Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici tarafından boğaza çelenk bırakıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait römorkörler ile havaya su sıkılıp boğazda görsel şölen gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Polisi botları kutlamalara eşlik etti.
Program çerçevesinde Yat Limanı’nda temizlik çalışması gerçekleştirilecek.

Express


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