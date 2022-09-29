Çanakkale'de kaçak 147 bin 120 makaron ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de polis tarafından düzenlenen operasyonda kaçak 147 bin 120 makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler M.M, M.S, R.Ç. ve R.K'nin Biga ilçesindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, paketlenmiş 7 bin 120'si dolu toplam 147 bin 120 makaron ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.



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