YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'de kaçak 147 bin 120 makaron ele geçirildi

Çanakkale'de kaçak 147 bin 120 makaron ele geçirildi

29.09.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de kaçak 147 bin 120 makaron ele geçirildi

Çanakkale'de kaçak 147 bin 120 makaron ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de polis tarafından düzenlenen operasyonda kaçak 147 bin 120 makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler M.M, M.S, R.Ç. ve R.K'nin Biga ilçesindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, paketlenmiş 7 bin 120'si dolu toplam 147 bin 120 makaron ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyorÇanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Konya'da "POS tefeciliği" operasyonunda 3 şüpheli yakalandıKonya'da "POS tefeciliği" operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ta 4 kardeşin yangından kurtarılması itfaiye kamerasınca görüntülendiKahramanmaraş'ta 4 kardeşin yangından kurtarılması itfaiye kamerasınca görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale kaçak sigara operasyon

Çanakkale Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
05:38
Sabah
07:01
Öğle
13:10
İkindi
16:30
Akşam
19:08
Yatsı
20:27
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Ödev: ''Küvette okuma yaparken çekilmiş bir pozunu gönder!''

Ödev: ''Küvette okuma yaparken çekilmiş bir pozunu gönder!''

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.