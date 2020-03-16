YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale’de kaçak içki operasyonu

Çanakkale’de kaçak içki operasyonu

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 16.03.2020 16:26 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerinde kaçak içki ele geçirildi.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde ilçe merkezinde F.D.K.

Çanakkale’de kaçak içki operasyonu

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerinde kaçak içki ele geçirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde ilçe merkezinde F.D.K. ve G.K. isimli şahısların işletmeciliğini yaptığı S.F isimli iş yerinde kaçak içki satışı yapıldığı tespit edildi. Ezine Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden S.F. isimli iş yerinde yapılan arama neticesinde 10 litre viski, 15 litre de votka ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin hepsine el konuldu. F.D.K. ve G.K. isimli şahıslar ise ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnterneti sallayan kuzu! Kartopuna dönüştüİnterneti sallayan kuzu! Kartopuna dönüştü
Tadilatı tamamlanan cami ibadete açıldıTadilatı tamamlanan cami ibadete açıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Gıda sektörünün ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den

Gıda sektörünün ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den

Arpalıspor BAL Ligine çıktı

Arpalıspor BAL Ligine çıktı

Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu

Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 yaralı

Şaphane’de Korana virüs önlemleri

Şaphane’de Korana virüs önlemleri

Çanakkale Namaz Vakitleri 16 Mart Pazartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:17
Öğle
13:28
İkindi
16:49
Akşam
19:29
Yatsı
20:47

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Elçin Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Meltem Türker Eczanesi
Kepez
Bayraktar Eczanesi
Ayvacik
Taşkent Eczanesi
Ayvacik
Türker Eczanesi
Bayramic
Meydan Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bülent Turan’dan CHP’ye: “Kongrede Demirtaş’ı eş genel başkan seçin”

Bülent Turan’dan CHP’ye: “Kongrede Demirtaş’ı eş genel başkan seçin”

Çanakkale'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Çanakkale'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Çan’da trafik kazası: 3 yaralı

Çan’da trafik kazası: 3 yaralı

Biga’da Yeniçiftlik Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Biga’da Yeniçiftlik Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Öğrencisine oral seks yaptı

Öğrencisine oral seks yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.