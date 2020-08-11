Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı sigara üretim ve satışı yaptığı öne sürülen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

O.P. adlı şahsın kendi evinde tütün mamulleri imalathanesi kurarak üretim yaptığı ve ürettiği sigaraları da yasa dışı yollarla sattığı ihbarını alan Biga ilçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, O.P.’nin Biga ilçesi Karabiga beldesi Aksaz köyündeki evine operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu evde yapılan aramada; “ 76 kg kıyılmış tütün, 5 bin 400 adet doldurulmuş makaron, 25 bin 200 adet boş makaron, 29 adet manuel tütün sarma aparatı,2 adet hava kompresörü, 2 adet Motif marka galaxy turbo model otomasyon makaron doldurma makinası ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulurken, O.P. isimli şahıs ise gözaltına alındı.

