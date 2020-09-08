Çanakkale’de kaçak tütün operasyonu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünde bir şahıs tarafından kiralı olarak kullanılan ev ve bahçesini tütün mamulleri ve imalathanesine çeviren yere baskın düzenlendi.

Yapılan baskında; 85 kg kıyılmış tütün, 28 bin 400 adet doldurulmuş makaron, 44 bin 200 adet boş makaron,1 adet hava kompresörü, 1 adet tütün sarma makinası,1 adet otomasyon makaron doldurma makinası, 5 bin 600 adet sigara kağıdı, 5 bin 800 adet paketlemede kullanılmak üzere şeffaf poşet, 320 bin adet bandrol ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yasa dışı tütün ve mamullerine el konulurken, şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

