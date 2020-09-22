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Çanakkale’de kaçak tütün operasyonu

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 22.09.2020 14:29 | Son Güncelleme

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda doldurulmuş sigara ele geçirildi.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde bir iş yerinde arama gerçekleştirdiler.

Çanakkale’de kaçak tütün operasyonu

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda doldurulmuş sigara ele geçirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde bir iş yerinde arama gerçekleştirdiler. N.S. adlı şahsın iş yeri ve aracında yapılan aramada; 10 bin 860 adet doldurma sigara ve 98 adet mükerrer kullanılmak üzere toplanmış bandrol ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla kaçak ürünlere el konulurken, N.S. isimli şahıs alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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