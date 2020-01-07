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  4. Çanakkale’de kar okulları tatil ettirdi

Çanakkale’de kar okulları tatil ettirdi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 07.01.2020 10:23 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ve Yenice ilçelerinde yoğun kar yağışı sebebiyle okullar 1 gün tatil adildi.Çanakkale merkezde dahil olmak üzere gece başlayan kar yağışı ilçe ve köylerde de etkili oldu.

Çanakkale’nin Çan ve Yenice ilçelerinde yoğun kar yağışı sebebiyle okullar 1 gün tatil adildi.
Çanakkale merkezde dahil olmak üzere gece başlayan kar yağışı ilçe ve köylerde de etkili oldu. Çan ilçe merkezindeki yeşil alanlar kar nedeniyle beyaza bürünürken, Çan ve Yenice ilçelerinde kar yağışı sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi. Çan Belediyesi ekipleri, sürücülerin güçlük yaşamaması için ana arterlerde buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları yaparken, temizlik personeli de sabah erken saatlerde ilçe içerisindeki kaldırımlarda biriken karları temizledi. Kar lastiği olmayan araç sürücüleri yollarda zor anlar yaşadı.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
18:11
Yatsı
19:35

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Aydın Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Hale Eczanesi
Kepez
Çakır Eczanesi
Ayvacik
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Fatih Eczanesi
Bayramic
Merve Eczanesi
Biga
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