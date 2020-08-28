Çanakkale'de kavgayı ayırmak isteyen kişi tüfekle yaralandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan kavgada tarafları sakinleştirmek için araya giren kişi, tüfekle yaralandı.

Menderes Mahallesi'ndeki kereste imalathanesinde çalışan B.A. ile bir gün önce işe başlayan ve ismi öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Mesai bittikten sonra, evinden aldığı tüfekle imalathaneye dönen B.A, iş arkadaşına ateş etmek istedi. Bu sırada ismi öğrenilemeyen kişiyi ziyaret için iş yerine gelen ve tarafları sakinleştirmek üzere araya giren Adil Soysal (33) yaralandı.

Ağır yaralı Soysal, ambulansla kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaçan zanlıyı arama çalışmaları sürdürülüyor.

