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Çanakkale'de koyun tek batında 5 kuzu doğurdu

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 10.11.2020 18:56 | Son Güncelleme

Çanakkale'de koyun tek batında 5 kuzu doğurdu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir üreticiye ait koyun, tek batında 5 kuzu doğurdu.

Şirinköy'de ikamet eden ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Adil Hızlım'a ait gebe koyun, tek batında 5 kuzu yavruladı.

Hızlım, AA muhabirine, koyunların genelde ikiz veya üçüz doğurduğunu söyledi.

Bu yıl 10 koyununun doğum yaptığını belirten Hızlım, şöyle konuştu:

"Koyunlarımdan birinin doğumunda beş yavrusu oldu. İlk defa beşiz doğum ile karşılaştım. Doğal yöntemle hamile kalan koyunumuzu doğumdan sonra özel bir bölüme aldım. Bir süre bu bölmede yavrularıyla birlikte rahat edecek. Sütü yetmediği için diğer yavrulara biz süt veriyoruz. Daha sonra diğer koyunların arasına katılacak. Çok mutluyum."

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