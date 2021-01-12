Çanakkale'de kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte etkisini artıran sağanak nedeniyle Demircioğlu Caddes'inde oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu.

Polis ekipleri trafiğin aksamaması için yoğun mesai harcarken Stadyum Kavşağı'nda ise bazı araçlar yolda kaldı. Mağdur sürücülerin yardımına vatandaşlar koştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da saçak altları ve duraklarda yoğunluk oluşturdu.

Çanakkale Belediyesine bağlı ekipler, tıkanan rögar ve kanalları açmak için mücadele verdi.

