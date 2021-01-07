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Çanakkale’de mantar toplarken kaybolan yaşlı adam bulundu

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 07.01.2021 00:33 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan İlçesine bağlı Çaltıkara köyünde kaybolan yaşlı adam, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.Çan İlçesine bağlı Çaltıkara köyünde sabah saatlerinde mantar toplamak için ormanlık alana giden 83 yaşındaki Alzheimer hastası H.G.’den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Çanakkale’de mantar toplarken kaybolan yaşlı adam bulundu

Çanakkale’nin Çan İlçesine bağlı Çaltıkara köyünde kaybolan yaşlı adam, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Çan İlçesine bağlı Çaltıkara köyünde sabah saatlerinde mantar toplamak için ormanlık alana giden 83 yaşındaki Alzheimer hastası H.G.’den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. H.G. için, Çan İlçe Jandarma ve Çanakkale AFAD ve AKUT ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Uzun süren arama çalışmalarının ardından gece geç saatlerde bulunan H.G., yapılan sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

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Sabah
08:30
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Merkez
Boğaz Eczanesi
Kepez
Merkez Eczanesi
Ayvacik
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Ayvacik
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Bayramic
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