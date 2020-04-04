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Çanakkale'de minibüs ve otobüs ulaşımında koronavirüs tedbirleri

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 04.04.2020 00:00 | Son Güncelleme

Çanakkale'de minibüs ve otobüs ulaşımında koronavirüs tedbirleri

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de minibüs ve otobüslerin ilçeden ilçeye, ilçeden ile ve merkez köy minibüslerinin ise il merkezine girişleri yasaklandı.

İl Hıfzısıhha Kurulu Vali Orhan Tavlı başkanlığında toplandı.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındı.

Buna göre ildeki ulaşım ağıyla ilgili yapılan düzenlemede 4 Nisan Cumartesi günü itibariyle geçerli olacak kararda şunlar belirtildi:

"Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha kararı ile ticari yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslerle il merkezinden ilçelere, beldelere ve köylere, ilçeler, beldeler ve köylerden il merkezine, ilçelerden beldelere ve köylere, belde ve köylerden ilçe merkezlerine, beldelerden köylere ve köylerden beldelere girişleri 4 Nisan Cumartesi günü saat 08.00'den itibaren ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır."

Öte yandan pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine halkın ve çalışanların maske ile girmelerine, maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de geçerli olmasına, meydanlarda sokak ile caddelerde, vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesine, yan yana yürüyenlerin ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat çekilmesinin sağlanmasına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
çanakkale koronavirüs tedbir

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