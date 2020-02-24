Çanakkale’de minik öğrencilere akülü arabalarla trafik eğitimi

Çanakkale’de okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine akülü arabalar eşliğinde trafik eğitimi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle öğrencilerde trafik bilincinin geliştirilmesi maksadıyla yapılan çalışmalar kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Mobil Trafik Eğitim Tırı Çanakkale’ye geldi. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte, tırın içine kurulan mobil sınıfta trafik kuralları ile ilgili ders alan öğrenciler, daha sonra akülü arabalara binerek meydanda bulunan parkurda test sürüşü yaptı. Tamamlanan eğitim sonrası öğrencilere çocuk trafik dedektifleri kartı ve kırmızı düdük verildi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit de eğitime katılarak öğrencilerle bir müddet sohbet etti.

