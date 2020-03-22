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Çanakkale’de nikah törenlerine katılım 10 kişi ile sınırlandırıldı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 22.03.2020 13:14 | Son Güncelleme

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla yayılmaya devam eden korona virüs salgını sebebiyle Çanakkale’deki nikah törenlerine en fazla 10 kişinin katılım sağlayabileceği duyuruldu.Çanakkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada kararın 16 Mart tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında alındığı belirtilerek, "Nikahlar iki şahit eşliğinde kıyılacaktır.

Çanakkale’de nikah törenlerine katılım 10 kişi ile sınırlandırıldı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla yayılmaya devam eden korona virüs salgını sebebiyle Çanakkale’deki nikah törenlerine en fazla 10 kişinin katılım sağlayabileceği duyuruldu.
Çanakkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada kararın 16 Mart tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında alındığı belirtilerek, "Nikahlar iki şahit eşliğinde kıyılacaktır. Nikah anında çiftlerin sadece birinci derece akrabaları (anne, baba ve kardeşler) bulunacak, katılımın en fazla 10 kişi ile sınırlandırılmasına dikkat edilecektir. Nikah törenine katılacak kentlilerimizin maske ve eldiven takmalarını hatırlatır, sağlıklı günler dileriz" ifadelerine yer verildi.

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