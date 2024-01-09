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Çanakkale’de okullara kar tatili

09.01.2024 15:17 | Son Güncelleme:
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Çanakkale genelinde yaşanan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle, bazı ilçelerdeki okullar tatil edildi.

Çanakkale’de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde bugün öğleden sonrası taşımalı eğitim öğrencileri için okulların tatil edildiği duyuruldu.

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Çanakkale Namaz Vakitleri 9 Ocak Salı

İmsak
07:00
Sabah
08:30
Öğle
13:26
İkindi
15:51
Akşam
18:13
Yatsı
19:37

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Salı

Barbaros eczanesi
Merkez
Yilmaz eczanesi
Ayvacik
Akin eczanesi
Can
Geyikli eczanesi
Ezine
Saglik eczanesi
Lapseki
Gelibolu eczanesi
Gelibolu
Fatih eczanesi
Bayramic
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