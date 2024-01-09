Çanakkale’de okullara kar tatili

Çanakkale’de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde bugün öğleden sonrası taşımalı eğitim öğrencileri için okulların tatil edildiği duyuruldu.

