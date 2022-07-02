YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'de ormanlık alanlara girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı

Çanakkale'de ormanlık alanlara girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı

02.07.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de ormanlık alanlara girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de görevliler haricinde ormanlık alanlara girişlerin 15 Eylül'e kadar yasaklandığı duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son günlerde ülke genelinde orman yangınlarının yaşanması ve bu konuda oldukça yüksek risk taşıyan sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem gibi meteorolojik şartlar oluşması beklendiği için Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirler alındığı bildirildi.

Yasal mevzuat kapsamında, Çanakkale'deki ormanlık alanlara görevliler dışında bugünden itibaren 15 Eylül'e kadar girişlerin yasaklandığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımızın orman yangınları riski konusunda bilgilendirmenin yapılması, Çanakkale ili 2022 Yılı Orman Yangınları Mücadele Komisyon Kararı ile belirlenmiş olan Çanakkale vilayeti dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarda orman yangınlarında kullanılabilecek dozer, greyder, loder, treyler, itfaiye aracı, arazöz gibi her türlü araç ve gereçlerin görevli elemanları ile kritik hava hallerinde, her an kullanılmak üzere göreve hazır olarak bekletilmesi, orman idaresinin talebi üzerine ilgili araçların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyonun Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerine getirilmesi, orman yangınlarına sebebiyet verenlerin tespiti gayesi ile gerekli önlemlerin alınması, şüphelisi tespit edilenler ile ilgili olarak kanunda öngörülen yasal işlemlerin uygulanması, ayrıca ilgili hususların kaymakamlıklarca köy halkına duyurulması hususlarında gereği yapılacaktır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Red Bull Yağlı Direk etkinliğinde Çanakkale birincisi belli olduRed Bull Yağlı Direk etkinliğinde Çanakkale birincisi belli oldu
Jandarma, başkentte çeşitli suçlara karışan 279 şüpheliyi gözaltına aldıJandarma, başkentte çeşitli suçlara karışan 279 şüpheliyi gözaltına aldı
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:42
Öğle
13:23
İkindi
17:21
Akşam
20:55
Yatsı
22:41
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Çırılçıplak şezlonga uzandı! “Kim onun annesi olacak yaşta?”

Çırılçıplak şezlonga uzandı! “Kim onun annesi olacak yaşta?”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye sadece o madde kaldı

2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye sadece o madde kaldı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.