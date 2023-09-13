Çanakkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Bayramiç'ten Karaköy köyü istikametine giden İlyas Dertalmaz (55) yönetimindeki plakasız motosiklet ile karşı yönden gelen H.Ö. (27) yönetimindeki 17 TF 874 plakalı otomobil Tongurlu köyü yakınlarında çarpıştı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü İlyas Dertalmaz kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü H.Ö. ve araçta bulunan B.Ö. (24) de sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldü. Sürücü H.Ö. daha sonra gözaltına alındı.

