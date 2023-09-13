YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Çanakkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

13.09.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Bayramiç'ten Karaköy köyü istikametine giden İlyas Dertalmaz (55) yönetimindeki plakasız motosiklet ile karşı yönden gelen H.Ö. (27) yönetimindeki 17 TF 874 plakalı otomobil Tongurlu köyü yakınlarında çarpıştı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü İlyas Dertalmaz kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü H.Ö. ve araçta bulunan B.Ö. (24) de sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldü. Sürücü H.Ö. daha sonra gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşehir’in tramvaylardaki ücretsiz internetinden vatandaşlar çok memnunBüyükşehir’in tramvaylardaki ücretsiz internetinden vatandaşlar çok memnun
Akçaabat’ta yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atılıyorAkçaabat’ta yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atılıyor
Adıyaman'da 1700 yıllık su tüneli bulunduAdıyaman'da 1700 yıllık su tüneli bulundu
Anahtar Kelimeler:
Bayramiç kaza

Çanakkale Namaz Vakitleri 13 Eylül Çarşamba

İmsak
05:20
Sabah
06:46
Öğle
13:16
İkindi
16:48
Akşam
19:35
Yatsı
20:56

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Çarşamba

Seher eczanesi
Merkez
Ayvacik gözde eczanesi
Ayvacik
Öztürk eczanesi
Can
Derman eczanesi
Ezine
Fatih eczanesi
Bayramic
tunca eczanesi
Gokceada
Mete eczanesi
Gelibolu
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Resmen işkence! Yatağa zincirlenerek defalarca tecavüz edildi

Resmen işkence! Yatağa zincirlenerek defalarca tecavüz edildi

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.