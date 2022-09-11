YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Çanakkale'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

11.09.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Çanakkale-Bursa kara yolunun Kemiklialan mevkisinde, İbrahim E'nin kullandığı 17 FU 117 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Aysun D'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadına, aynı yönden gelen ve kazayı fark etmeyen başka araçlar da çarptı.

Aysun D, olay yerinde hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Çanakkale Boğazı'nda demirlediGÜNCELLEME - Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Çanakkale Boğazı'nda demirledi
GÜNCELLEME 3 - Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGÜNCELLEME 3 - Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladıSivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çanakkale Lapseki

Çanakkale Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
05:18
Sabah
06:44
Öğle
13:16
İkindi
16:50
Akşam
19:38
Yatsı
20:59
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.