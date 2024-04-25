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Çanakkale'de otoparkta alev alan otomobil paniğe neden oldu

AA AA
25.04.2024 07:56
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 52 daireli bir sitenin otoparkında alev alan otomobil paniğe neden oldu.

Çanakkale'de otoparkta alev alan otomobil paniğe neden oldu

Fatih Mahallesi'nde bir binanın otoparkında bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi itfaiyesi yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

Bu sırada 52 dairenin yer aldığı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Soğutma çalışmalarının ardından ev sahiplerinin dairelerine girişlerine izin verilirken yangın nedeniyle park halindeki başka bir araçta da maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'de otoparkta alev alan otomobil paniğe neden oldu

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