YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale’de pazar sayısı 4 güne çıkarıldı

Çanakkale’de pazar sayısı 4 güne çıkarıldı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 19.04.2020 20:50 | Son Güncelleme

Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, geçtiğimiz hafta korona virüs tedbirleri kapsamında haftada 2 güne indirdiği semt pazarlarını tekrar 4 güne çıkarma kararı aldı.Çanakkale’de normalde haftada 4 gün kurulan semt pazarları, korona virüs salgı nedeniyle haftada 2 güne indirilince birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti.

Çanakkale’de pazar sayısı 4 güne çıkarıldı

Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, geçtiğimiz hafta korona virüs tedbirleri kapsamında haftada 2 güne indirdiği semt pazarlarını tekrar 4 güne çıkarma kararı aldı.
Çanakkale’de normalde haftada 4 gün kurulan semt pazarları, korona virüs salgı nedeniyle haftada 2 güne indirilince birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeniden bir karar alarak pazarların tekrar haftada 4 gün olacağını duyurdu.
Konuya ilişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Merkez İlçede haftada 4 gün (Salı, Cuma, Pazar günleri Cuma Pazarı bölgesinde ve Cumartesi günü ise Esenler Mahallesinde) olarak düzenlenmesine, Pazar yerlerinin saat 20.00’ye kadar vatandaşların alış-verişe devam edebileceği şekilde açık tutulmasına oy birliği ile karar verildi” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAtatürk'ü yakışıklı bulmuştu! Yasak aşkla kraliçe olduAtatürk'ü yakışıklı bulmuştu! Yasak aşkla kraliçe oldu
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

Tatvan’daki kaza anı kamerada

Tatvan’daki kaza anı kamerada

Tarım danışmanından çiftçilere hastalık uyarısı

Tarım danışmanından çiftçilere hastalık uyarısı

Tunç Soyer, karakılçık buğday tarlasından çiftçilere seslendi

Tunç Soyer, karakılçık buğday tarlasından çiftçilere seslendi

GES Kurmak isteyen sanayicilerin önü açıldı

GES Kurmak isteyen sanayicilerin önü açıldı

Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar

Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar

Çanakkale Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:52
Sabah
06:23
Öğle
13:19
İkindi
17:03
Akşam
20:04
Yatsı
21:29

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Defne Eczanesi
Merkez
Hande Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Kepez
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Taşkent Eczanesi
Ayvacik
Şifa Eczanesi
Bayramic
Erdal Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Çanakkale’deki pazarlar 2’ye indirildi

Çanakkale’deki pazarlar 2’ye indirildi

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Çan Belediyesinden ‘evde kal’ konseri

Çan Belediyesinden ‘evde kal’ konseri

Lapseki’de pazara dışarıdan esnaf alınmadı

Lapseki’de pazara dışarıdan esnaf alınmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.