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Çanakkale’de ramazan pidesi 3 liradan satılacak

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 23.04.2020 11:25 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Ramazan ayında çıkarılacak olan 350 gram pide 3 liradan satışa sunulacak.Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin’in talimatıyla 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Salonunda ilçede fırıncılık yapan esnaflarla toplantı düzenlendi.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Ramazan ayında çıkarılacak olan 350 gram pide 3 liradan satışa sunulacak.
Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin’in talimatıyla 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Salonunda ilçede fırıncılık yapan esnaflarla toplantı düzenlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan refakatinde gerçekleşen toplantıda, Ramazan ayı boyunca fırıncılar tarafından alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. 24 Nisan Cuma gününden itibaren ilçede faal olan fırınlarda iftara 2 saat kala pişirme işlemleri yapılamayacak.
İftardan sonra pide satışı da serbest
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen Ramazan tedbirleri genelgesini hatırlatan Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Teoman, “İftara 2 saat kala fırınlarda pide pişirilmeyecek” dedi. Konu hakkında fırın işletmecilerine esnaf odası tarafından bilgilendirme mesajı gönderildiğini kaydeden Teoman, alınan tedbirlere harfiyen uyulmasını beklediklerini ifade etti. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına riayet etmesini ısrarla vurgulayan Teoman, iftar saatinden sonra da vatandaşlar dilerse fırınlardan pide alabileceklerini söyledi.
Sosyal mesafe çizgisi çekildi
Lapseki Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayı tedbirleri kapsamında korona virüse karşı ilçede faaliyet gösteren fırınların önlerine sosyal mesafe çizgisi çekti. Hazır uyarı tabelalarına kırmızı boya ile yapılan uygulamada, ‘Sağlığınız için sosyal mesafeyi koruyunuz. En az 1 metre’ mesajı verildi.

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