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Çanakkale’de saat 09.05’te hayat durdu

10.11.2023 10:06 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümü dolayısıyla saat 09.05’te saygı duruşunda bulunularak çelenk bırakıldı.

Çanakkale’de saat 09.05’te hayat durdu

Çanakkale’de 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde valilik binası önünde tören düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saatler 09.05’i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu. Törenin ardından vatandaşlar Atatürk Anıtı’na karanfil bıraktı.

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