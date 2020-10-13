YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'de sahte içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Çanakkale'de sahte içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 13.10.2020 20:04 | Son Güncelleme

Çanakkale'de sahte içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, KOM Daire Başkanlığının 81 ilde düzenlediği eş zamanlı sahte içki operasyonu kapsamında il merkezinde 3, Biga ilçesinde ise 1 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 294 litre sahte etil alkol, 925 adet içki yapımında kullanılan alkol aroması, 3 litre sahte alkollü içki, 30 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 2 paket gümrük kaçağı puro ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T, H.A, H.Ş ve J.D, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında 5607 ve 2863 sayılı kanunlardan işlem yapıldı.

Defterdarlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğünden yetkililerin de katıldığı operasyonlarda 200 personel görev aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Tadilatı tamamlanan cami ibadete açıldıTadilatı tamamlanan cami ibadete açıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
67 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
67 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
"Murat Dağı Kütahya için büyük bir zenginlik"
"Murat Dağı Kütahya için büyük bir zenginlik"
Küçükçekmece Belediyesine ISO 27701 sertifikası
Küçükçekmece Belediyesine ISO 27701 sertifikası
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı

Çanakkale Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:53
Sabah
07:16
Öğle
13:06
İkindi
16:13
Akşam
18:45
Yatsı
20:03

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Aydoğdu Eczanesi
Merkez
İlksin Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Kepez
Taşkent Eczanesi
Ayvacik
Huzur Eczanesi
Bayramic
Yeni Eczanesi
Biga
Çevre Eczanesi
Can
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Biga’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Biga’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Çan’da sosyal yaşam alanları genişliyor
Çan’da sosyal yaşam alanları genişliyor
Çanakkale’de Ağustos ayında bin 474 konut satıldı
Çanakkale’de Ağustos ayında bin 474 konut satıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.