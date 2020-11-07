Çanakkale'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişi öldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, L.A. (45) ile A.E. (51) evde alkol aldıktan sonra uyudu.

Sabah uyanan L.A. ve A.E, görme bozukluğu şikayetiyle Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra ayrı hastenelere sevk edilen A.E. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi, L.A. ise Aydın'daki bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

