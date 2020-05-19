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Çanakkale’de sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlamaları

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 19.05.2020 11:08 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal mesafeli çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.Hükümet Konağı bahçesinde yer alan Atatürk büstüne İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü adına çelenk koyuldu.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal mesafeli çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Hükümet Konağı bahçesinde yer alan Atatürk büstüne İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü adına çelenk koyuldu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile program sona erdi. Protokol üyeleri korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktı.
Törene; Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Umurbey Belde Belediye Başkanı Erdal Doğan, Garnizon Komutanı Yarbay Türker Altıngöz, İlçe Emniyet Müdürü Ali Erdal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Zafer Çelik, il genel meclis üyeleri, idari amirler, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
17:11
Akşam
20:34
Yatsı
22:12

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Ebru Bal Eczanesi
Merkez
Ertuğrul 17 Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Kepez
Eda Eczanesi
Ayvacik
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Fatih Eczanesi
Bayramic
Yeni Eczanesi
Biga
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