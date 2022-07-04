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Çanakkale'de su ücretlerine zam yapıldı

04.07.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de su ücretlerine zam yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de su tüketim ücretlerine zam yapıldı.

Çanakkale Belediye Meclisinin temmuz ayı olağan meclis toplantısında kentteki su kullanım ücretleri görüşüldü.

Konutlarda daha önce 0 ile 10 metreküp arası olan birinci kademe ücreti 4,77 lira olan metreküp ücreti 6,20 liraya, 5,45 lira olan ikinci kademe ücreti de 8 liraya yükseldi.

Toplantıda, 30 metreküp ve üzerindeki tüketimde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

İYİ Partili bir üyenin çekimser, AK Partili üyelerin ret oyu verdiği oylamada, yapılan zam, meclisteki CHP'li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.

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