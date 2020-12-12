Çanakkale'de tahin helvası ile çikolata sosunun buluşmasından oluşan lezzet ilgi görüyor

ÇANAKKALE (AA) - MURAT YÜKSEL - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 5 kuşaktır tahin ve tahin helvası üreten firmanın, tahini çikolatalı sosla buluşturarak oluşturduğu yeni ürünü, lezzetiyle ilgi görüyor.

Almanya, İngiltere ve ABD gibi ülkelere helva ihracatı yapan firma, çikolata sosu ile tahin helvasını bir araya getirerek, farklı bir lezzet ortaya çıkarttı. Helvayı çocuklara da sevdirmeyi amaçlayan firmanın, çikolata soslu tahin helvası deneyenler tarafından ilgiyle karşılandı.

Firmanın işletmecilerinden Bahar Yurt, AA muhabirine, bölgede 5. kuşak olarak 145 yıldır tahin ve tahin helvası ürettiklerini anlattı.

Pandemi döneminde de tahinin sağlıklı olması ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerinden dolayı çocuklara helvayı sevdirebilmek adına içerisinde çikolata sosu olan "Çanakkale bombası" adlı ürünü yaptıklarını aktaran Yurt, şunları kaydetti:

"Helva, tahin helvası çok geleneksel bir üründür. Tüketicimiz 45 yaş üstü insanlardı ama bu kadar bağışıklık sistemini kuvvetlendiren, vücudumuzdaki toksinleri atan sağlıklı bir ürün olan tahin helvasını genç nesillere ve çocuklara da sevdirmemiz gerekliydi. O yüzden çikolata çocukların vazgeçilmezi olduğu için helvayla birleştirdik. Çok büyük formlarından ziyade bir ailenin bir seferde tüketebileceği gerek balığın üstüne gerek tatlı niyetine gerekse sağlıklı atıştırmalar mantığında küçücük bir 'Çanakkale bombası' oluşturduk."