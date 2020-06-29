YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale’de takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

Çanakkale’de takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 29.06.2020 12:36 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ilçesinde takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı.A.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı.
A. M. Turmuş (21) idaresindeki 10 DBF 37 plakalı özel otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Derenti köyü yakınlarında takla attı. Otomobil sürücüsü A. M. Turmuş hafif yara alırken araçta bulunan bulunan Berke I. Çan Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Arzu E. (20), ve Berke I.( 22), 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kiloya değil, Vina'ya bakın' 'Kiloya değil, Vina'ya bakın'
Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılarBöyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çanakkale Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:41
Öğle
13:23
İkindi
17:21
Akşam
20:55
Yatsı
22:42

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Akbay Eczanesi
Merkez
Göktürk Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Kepez
Deniz Eczanesi
Ayvacik
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Durmaz Eczanesi
Bayramic
Çelik Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.