Çanakkale'de tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale'de düzenlenen tarihi eser operasyonda 119 sikke ve obje ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Ezine ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilenlere yönelik 5 aydır süren fiziki takip neticesinde şüphelilerin ellerindeki objeleri satacağı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 119 sikke ve obje, bir el dedektörü ve ekipmanları ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

