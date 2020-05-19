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Çanakkale’de tescilli bina sayısı 2 bine yaklaştı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 19.05.2020 11:24 | Son Güncelleme

Çanakkale Valiliği kent genelinde, toplamda bin 931 binanın tescillenerek koruma altına alındığını duyurdu.

Çanakkale’de tescilli bina sayısı 2 bine yaklaştı

Çanakkale Valiliği kent genelinde, toplamda bin 931 binanın tescillenerek koruma altına alındığını duyurdu. Açıklamada, şehir genelinde 335 alanın sit alanı olarak koruma altına alındığı vurgulandı.
Çanakkale Valiliği’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre; kent genelinde 970 sivil mimari örneği bina, 27 askeri yapı, 495 dinsel ve kültürel yapı, 40 kamu binası ve 72 sanayi tesisi tescil edildi.
Tarihi binaların korunarak gelecek nesillere aktarılmasının öneminin vurgulandığı Valilik açıklamasında; kent genelinde 15 bölge kentsel sit alanı, 307 arkeolojik sit alanı ve 13’ü de tarihi sit alanı olmak üzere toplam 335 sit alanı bulunduğu dile getirildi.
827 adet cami bulunuyor
Dokuz müzenin hizmet verdiği Çanakkale’de, 2 tiyatro salonu, 12 sinema salonu ve 827 adet de cami hizmet veriyor. Kent genelinde 13 kütüphane de kitap kurdu vatandaşlara hizmet veriyor.
Valiliğin açıkladığı resmi verilere göre; kentte 2019 yılı sonu itibarıyla toplam çalışan sayısı 147 bin 390, emekli sayısı ise 121 bin 666 olarak kayıtlara geçti. Açıklamada, şehirde halen 66 bin 661 lisanslı sporcunun bulunduğu hatırlatıldı.

Çanakkale’de tescilli bina sayısı 2 bine yaklaştı

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