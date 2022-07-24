Çanakkale'de tırın çarptığı yaya öldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Mevlüt Akkaya yönetimindeki 06 DF 2281 plakalı tır, Küçükkuyu belde merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sami Çatan'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Çatan, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çatan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri tırın sürücüsünü gözaltına aldı.



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