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Çanakkale'de tırın çarptığı yaya öldü

24.07.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de tırın çarptığı yaya öldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Mevlüt Akkaya yönetimindeki 06 DF 2281 plakalı tır, Küçükkuyu belde merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sami Çatan'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Çatan, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çatan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri tırın sürücüsünü gözaltına aldı.

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