Çanakkale'de tırın dorsesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, tırın dorsesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Lapseki ilçesinden yurt dışına gidecek bir tırın dorsesine, düzensiz göçmenlerin gizlice girdiği ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

Gelibolu'da arabalı vapurdan karaya indiği sırada aracı durduran ekipler, brandayı keserek dorseye girdikleri öne sürülen kaçakları yakaladı.

Kaçaklar, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz