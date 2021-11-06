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Çanakkale'de tırın dorsesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı

06.11.2021 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de tırın dorsesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, tırın dorsesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Lapseki ilçesinden yurt dışına gidecek bir tırın dorsesine, düzensiz göçmenlerin gizlice girdiği ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

Gelibolu'da arabalı vapurdan karaya indiği sırada aracı durduran ekipler, brandayı keserek dorseye girdikleri öne sürülen kaçakları yakaladı.

Kaçaklar, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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