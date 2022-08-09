Çanakkale'de tırla çarpışan otomobil sürücüsü öldü

BURSA (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tırla çarpışan otomobil sürücüsü öldü.

İlçedeki Bolayır kavşağında Gelibolu yönünde gelmekte olan H.C. idaresindeki plaka numarası öğrenilemeyen tır, sahil yolundan ana yola çıkan Remzi Türker (62) idaresindeki 17 ABY 541 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya savrulan otomobildeki sürücü Remzi Türker, araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Türker, bulunduğu yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türker, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.



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