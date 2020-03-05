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Çanakkale’de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 05.03.2020 15:22 | Son Güncelleme

Çanakkale’deki toplu taşıma araçlarında genel hijyen maksadıyla dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.Vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında, özellikle salgın hastalıklara karşı mücadele etmek amacı ile yetkili firma personelleri tarafından ekolojik dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Çanakkale’deki toplu taşıma araçlarında genel hijyen maksadıyla dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında, özellikle salgın hastalıklara karşı mücadele etmek amacı ile yetkili firma personelleri tarafından ekolojik dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Yüksek seviyede dezenfeksiyon ile bakteriler, virüsler, mikroplar, mikroorganizmalar ve viral enfeksiyonlara karşı koruyucu maddeler içeren malzemeler kullanılarak toplu taşıma araçları dezenfekte edildi. Çanakkalelilerin sağlıklı bir şekilde ulaşım hizmetinden yararlanması amacı ile gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları, toplu taşımada kullanılan tüm araçlarda rutin bir şekilde sürdürülüyor.

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Sabah
07:35
Öğle
13:31
İkindi
16:43
Akşam
19:17
Yatsı
20:35

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Aydın Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Kepez Eczanesi
Kepez
Deniz Eczanesi
Ayvacik
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Şifa Eczanesi
Bayramic
Merve Eczanesi
Biga
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