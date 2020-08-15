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Çanakkale’de trafik kazası: 1 yaralı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 15.08.2020 21:29 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde kamyonetin önündeki kamyonete çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Ayvacık istikametinden Ezine istikametine gitmekte olan Hasan Ö.

Çanakkale’de trafik kazası: 1 yaralı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde kamyonetin önündeki kamyonete çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ayvacık istikametinden Ezine istikametine gitmekte olan Hasan Ö. istikametinde 17 EP 844 plakalı kamyonet, aynı istikamette gitmekte olan Emrah G. idaresindeki 17 ABG 845 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonette sıkışan Hasan Ö., Ayvacık ve Ezine Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabasıyla araçtan çıkartılarak ambulansla Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çanakkale’de trafik kazası: 1 yaralı

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