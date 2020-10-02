Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Müdürlüğü ekipleri, Biga ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere operasyonlar gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlarda; 20 gram Afgan Macunu,50 gram metamfetamin,70 gram bonzai, 295 adet captagon uyuşturucu hap, 7 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet uyuşturucu madde içmede kullanılan tüp, 50 adet şeffaf poşet ve 1 rulo aleminyum folyo ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli V.R., N.A., H.D. ve V.K. yakalanarak gözaltına alındı.

