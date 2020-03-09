Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Çanakkale’de uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-8 Şubat tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüpheliler serbest bırakıldı.

Bir başka operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken, farklı suçlardan aranması bulunan 4 şahıs da operasyon kapsamında yakalandı. Şüphelilerden 2’si tamamlanan işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2’si ise serbest bırakıldı.

Operasyonlarda toplam 46 gram bonzai, 9 adet ecstasy, 1,64 gram skunk, 6,66 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.



