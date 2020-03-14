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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 14.03.2020 11:51 | Son Güncelleme

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Çanakkale'ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri İstanbul'da takibe alan ekipler, kent girişinde araca operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan S.B, C.J, K.V, D.A, Q.Y. ve A.S. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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