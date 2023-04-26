Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

Kentte Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 28,79 gram skunk, 39,87 gram metamfetamin, 20,51 gram esrar, 1,77 gram kokain, 15 sentetik ecza, 1 ecstasy hap, 3,66 gram sentettik cannabinoid, 3 tabanca ve 39 mermi ile uyuşturucu kullanımı için hazırlanan aparat ele geçirildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si emniyetten, 2'si çıkarıldıkları savcılıktan, 2'si de sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Diğer 12 kişinin ise hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.



