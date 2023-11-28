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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

28.11.2023 07:34 | Son Güncelleme:
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Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il merkezinde ve ilçelerde, 24-25 Kasım tarihlerinde, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Biga Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleriyle ortaklaşa yürütülen operasyonda, Biga ve Lapseki'de 5 zanlının üst ve araç aramasında, 956,13 gram Bonzai, 112,58 gram sıvı uyuşturucu materyal, 74,26 gram metamfetamin, 38,89 gram amfetamin, 1,13 gram kokain, 151 ecstasy hap, 8 sentetik ecza, uyuşturucu emdirilmiş kağıt, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ile "uyuşturucu madde kullanımı" suçlarından işlem yapılan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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