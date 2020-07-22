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Çanakkale’de yanan ormanlık alan yeniden ağaçlandıracak

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 22.07.2020 12:58 | Son Güncelleme

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) bölgenin yeşil dokusunu koruyup, genişletirken yeni alanlarda da fidan dikimine devam ediyor.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) bölgenin yeşil dokusunu koruyup, genişletirken yeni alanlarda da fidan dikimine devam ediyor. Dikilen fidanların bakımını da devam ettiren ÇOSB, yine çok önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmek için kolları sıvadı.
Geçtiğimiz yıllarda Çanakkale’nin Eceabat ilçesi Behramlı köyünde meydana gelen talihsiz yangında büyük bir ormanlık alan zarar görmüştü. Yanan ormanlık alanın tekrar ağaçlandırılması için proje geliştiren ÇOSB, Kültür Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na yazı yazarak fidan dikimiyle ilgili girişimlerde bulundu. ÇOSB’nin başvurusunu memnuniyetle karşılayan Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, yanan alanda Çanakkale savaşına ait ortaya çıkan izlerin silinmemesi ve tahrip olmaması için gerekli önlemler ve çalışmalar yapıldıktan sonra ağaçlandırma yapılabileceğini belirtti. Alan Başkanlığı komisyon kararının ardından ÇOSB tarafından yanan alanda fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Ağaçlandırma yapacak
Konu ile ilgili bir açıklama yapan ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler şunları söyledi:
“ÇOSB ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayan, öncü ve yenilikçi bir OSB’dir. ÇOSB, sosyal sorumluluk projeleri ile toplum ve çevre yararını ön planda tutan, doğaya ve kültürel faaliyetlere yaptığı katkılarla öne çıkan bir Organize Sanayi Bölgesi’dir. ÇOSB, geçtiğimiz yıllarda bozuk orman arazileri ve otoban kenarına 100.000 adet fidan dikerek 3 yıl boyunca bakımlarını yapmıştı. Bunun yanı sıra bölgemizde onlarca dönümlük alanda fidan dikim çalışmalarımız ve bakımlarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeni ile ülke genelinde düzenlenen 11 Milyon Fidan Dikimi etkinliği kapsamında, ÇOSB’de de 1.111 adet fidan dikildi. ÇOSB ile Çerkezköy arasında kalan ve ÇOSB’nin sağlık bandında bulunan 30 bin metrekarelik alana 1.111 adet fıstık çamı fidanı dikilmişti. Tüm bu fidanların bakımı ÇOSB Bölge Müdürlüğümüz ekipleri tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Önümüzdeki günler açısından Çanakkale’de daha önce yanan ormanlık alanda ağaçlandırma projemizi hayata geçirmekten de son derece memnun olacağız.”

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