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Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

AA AA
29.01.2024 11:51 | Son Güncelleme:
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Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

Öte yandan Boğaz'daki seferler, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattında saatsiz olarak devam ediyor.

Bugün Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada'dan saat 18.00 seferi 17.00'de, Geyikli'den ise saat 19.00 seferi 18.00'de yapılacak. Bu hatta tarifede bulunan planlı diğer tüm seferler saatinde gerçekleştirilecek.

Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı gün içinde Gökçeada'dan saat 15.00'te, Kabatepe'den ise saat 13.00 ve 17.00'de sefer yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Gökçeada Bozcaada gestaş

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