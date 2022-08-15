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Çanakkale'de yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti

15.08.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, yıldırım isabet eden 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Yenice'nin Soğucak köyünde yaşayan Muhammet Duman, hayvanlarını otlatmak için ayrıldığı evine geri dönmeyince yakınları aramaya başladı.

Köy muhtarı Durmuş Çatak, Duman'ın koyunlarını otlattığı Kaplanlar mevkisinde motosikletini buldu.

Çevrede yapılan incelemede gencin cansız bedeni bir meşe ağacının altında bulundu.

Sağanaktan korunmak için ağaç altına sığınan ve üzerine yıldırım isabet ettiği belirlenen Muhammet Duman'ın cenazesi Yenice Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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